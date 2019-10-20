بعد تصريحات "غنيم".. أديب يوجه مناشدة إلى القضاة

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، أرسل للبرنامج اعتذارا عن ما سرده خلال حواره بأن جزءا من الرسوم القضائية يُحصَّل لصالح نادي القضاة، موضحا أنها معلومة غير دقيقة، فضلا عن أنه قدم اعتذار لنادي القضاة.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك مجموعة من القضاة أعلنوا أنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد ما سرده غنيم عن الرسوم القضائية بالبرنامج، موجها رسالة لهم: "الدكتور محمد غنيم قيمة وقامة كبيرة، ويفضل أن نحل مشاكلنا بيننا".



هذا وقد حل الدكتور محمد غنيم، ضيفا على برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب الأسبوع الماضي، وتحدث عن سبل توفير مصادر مالية من أجل تحسين وضع التعليم، مشيرا إلى أن الرسوم القضاائية يحصل جزء كبير منها لصالح نادي القضاة.

