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"عبد الملك": توفير 1.3 مليون فرصة عمل آخر 5 سنوات بتمويل المشروعات الصغيرة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:20 ص
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عبد الملك: توفير 1.3 مليون فرصة عمل آخر 5 سنوات بتمويل المشروعات الصغيرة
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كساب أحمد
 
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قال محمد عبدالملك، رئيس قطاع التقييم والمتابعة بجهاز تنمية المشروعات، إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قام بالتعاقد مع بعض الجمعيات الأهلية، لإعطاء قروض للأهالي بقيمة 25 الف جنيه بدون أي إجراءات أو تعقيدات، وإذا أنتظم المواطن على السداد، من الممكن أن يحصل على قروض أخرى، لافتَا إلى أن الجهاز قام بتوفير1.3 مليون فرصة عمل خلال آخر 5 سنوات، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة

وأضاف "عبد الملك"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الجهاز قام بإعداد برتوكول مع كافة جامعات مصر الحكومية، وبعض الجماعات الخاصة، للترويج للمشروعات، بدلًا من البحث عن الوظيفة، مشيرًا إلى أن الجهاز يدعوا طلاب الجامعات بزيارة أفرع الجهاز، ويتم إطلاعه على العديد من المشروعات الناجحة كنوع من التحفيز، موجهًا حديثه للشباب: " تعالوا للجهاز وما تخفوش، هنساعدك لحد ماتقف على رجليك".

ولفت إلى أن الجهاز سيقوم بدعم أي صاحب مشروع تعثر بصورة لا إرادية، نتيجة تقلبات السوق أو أزمة حدثت أو وجود متغير كبير لم يستطيع أن يقاومه.
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