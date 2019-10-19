أخر أخبار الرياضة اليوم في مصر السبت الموافق 19 أكتوبر.. الزمالك يعبر المقاولون والأهلي يستعد للجونة

يقدم الفجر الرياضي نشرة بأهم أخبار الرياضة المحلية في مصر خلال اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر، وأهم وأبرز الأحداث علي الساحة الرياضية في الكرة المصرية التي حدثت علي مدار اليوم، والذى كان أبرزها فوز الزمالك علي المقاولون العرب وحضور حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر حضور المباراة من أجل الوقوف علي العناصر التى يمكن ضمها خلال الفترة المقبلة كما إستمر النادي الأهلي في مرانه اليومي إستعداداً للمباريات المقبلة ، ويستعرض "الفجر" أهم أخبار الرياضة المصرية اليوم.





الزمالك يهزم المقاولون العرب بالدوري





فاز نادي الزمالك علي نادي المقاولون العرب اليوم السبت 19 اكتوبر في لقاء أقيم علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري، بعدما قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتى كان مقرر لها اليوم الشبت ضمن مباريات الجولة الرابعه مما جعل الاتحاد يقوم بتقديم مواجهة الزمالك والمقاولون العرب بدلاً من القمة ويعد ذلك هو أهم الأخبار الرياضية وأهم الأحداث الرياضية اليوم، وفاز الزمالك بهدفين لهدف، بعدما تقدم الذئاب بهدف سجله محمد سالم بعد خطأ من حارس الزمالك محمد عواد ثم تعادل الأبيض بهدف من رأسية سجلها فرجانى ساسي الدولي التونسي من ضربة ركنيه نفذها أحمد سيد زيزو ببراعه، وقبل نهاية الشوط سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الثاني وهدف الفوز من تسديدة رائعة سكنت شباك حارس المقاولون محمود أبو السعود، ليفوز الزمالك ويصعد للنقطة العاشرة ويتصدر جدول الدوري بينما المقاولون في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.





- حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر يحضر بجهازه المعاون لقاء الزمالك والمقاولون العرب





حضر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر مباراة الزمالك والمقاولون العرب والتى أقيمتوعلي ملعب السلام مع جهازه المعاون بالكامل المكون من أحمد أيوب وطارق مصطفي وسيد معوض وأيمن طاهر للوقوف علي عناصر الزمالك ومتابعتهم عن قرب خلال اللقاء الذي فاز به الأبيض بثنائية.





- المصري يتمسك بمدربه إيهاب جلال ويرفض رحيله





رفض النادي المصري برئاسة سمير حلبية التفريط في المدير الفنى إيهاب جلال للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدى، بعد الهزيمة من مصر المقاصة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية ببطولة الدوري.





وأصدر مجلس إدارة المصري بيان رسمي يرفض فيه رحيل جلال ويؤكد تفهمه التام لمشاعر جماهير المصري ولكن في الوقت ذاته أعلن مجلس المصري عن رفضه التام لحملات الهجوم الممنهجة على المدير الفني للفريق الأول ايهاب جلال والذي يتعرض لحملة شرسة بعيدًا عن الانتقادات الموضوعية التي تُعد حقًا أصيلًا لكافة مشجعي كرة القدم بصفة عامة ومشجعي النادي المصري بصفة خاصة.





ويؤكد مجلس إدارة المصري على استمرار دعمه للجهاز الفني للفريق الأول وكذلك اللاعبين، مع التمسك بايهاب جلال على رأس الجهاز الفني كواحد من أفضل المديرين الفنيين في الدوري.





- الأهلي يتدرب إستعداداً للجونة رغم قرار عدم اللعب





إستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، إستعداداً لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري يوم 23 أكتوبر الجاري، رغم قرار إدارة النادى الأهلي برفض لعب مباريات الدوري إلا عند مواجهة نادى الزمالك، وجاء ذلك بعد رفض قرار تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.





- إحتمالية غياب لاعب وسط الإسماعيلي عن مواجهة الجزيرة الإماراتي





يستعد نادي الإسماعيلي لمواجهة فريق الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور ال 16 من البطولة العربية، ولكن هناك إحتمالية لغياب لاعب الوسط محموذ عبد العاطى دونجا الذى أصيب بشد من الدرجة الأولي في العضلة الخلفيه خلال مواجهة الدراويش وحرس الحدود والتى فاز بها الحدود بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء، وسيحسم خلال الأيام القليلة القادمة موقف دونجا من المشاركة مع الإسماعيلي وتحديد مدة غيابه.





حكم مصري يمثل مصر في كأس العالم للأندية ديسمبر القادم





تقرر أن يمثل الحكم المساعد المصري محمود أبو الرجال مصر في بطولة كأس العالم للأندية ديسمبر القادم بعدما تم إختياره من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم بجانب جهاد جريشة والذي تم إختياره أيضاً لتمثيل مصر في البطولة.









- منتخب الشباب يتفق علي 3 وديات





قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 تحت قيادة ربيع ياسين خوض 3 وديات مع أنذية درجة ثانية.





واستقر منتخب الشباب على 3 وديات من ال 5 مباريات ، الأولى ستكون يوم 23 أكتوبر مع فريق سماد أبو قير ثم يوم 24 أكتوبر مع ايروسبورت، و26 أكتوبر مع اسكو.



