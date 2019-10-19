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البدري يطلب مباراة ودية يوم 8 نوفمبر وبركات يفاوض جيبوتي وليبيريا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:18 م
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البدري يطلب مباراة ودية يوم 8 نوفمبر وبركات يفاوض جيبوتي وليبيريا
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محمد جمال
 
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طلب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى خوض وجية جديدة للفراعنة قبل خوض المباريات الرسمية المقررة في نوفمبر المقبل من أجل إعداد اللاعبين بشكل قوي قبل خوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.


وأكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر انه طلب مواجهة ودية يوم 8 نوفمبر المقبل، لتجربة عدد كبير من اللاعبين المحليين، قبل خوض معسكر نوفمبر والذي سيخوض فيه المنتخب تحت قيادة البدري مباراتان رسميتين أمام كل من كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وأيضاً مواجهة جزر القمر خارج مصر يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2021.


وكشف البدري أن المنتخب والجهاز الإدارى بقيادة محمد بركات مدير المنتخب قد تواصل مع منتخبي جيبوتي وليبيريا من أحل مواجهة أحدهما يوم 8 نوفمبر المقبل لتجربة اللاعبين المحليين بسبب تعذر تواجد المحترفين التي تنص اللوائح علي تواجدهم مع المنتخب قبل المباريات الرسمية بثلاث أيام فقط.


ويذكر أن منتخب مصر قد فاز ودياً علي منتخب بوتسوانا فى اولى مباريات الفراعنة تحت قيادة البدري بهدف دون رد سجله حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي.

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