البدري يطلب مباراة ودية يوم 8 نوفمبر وبركات يفاوض جيبوتي وليبيريا

طلب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى خوض وجية جديدة للفراعنة قبل خوض المباريات الرسمية المقررة في نوفمبر المقبل من أجل إعداد اللاعبين بشكل قوي قبل خوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.





وأكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر انه طلب مواجهة ودية يوم 8 نوفمبر المقبل، لتجربة عدد كبير من اللاعبين المحليين، قبل خوض معسكر نوفمبر والذي سيخوض فيه المنتخب تحت قيادة البدري مباراتان رسميتين أمام كل من كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وأيضاً مواجهة جزر القمر خارج مصر يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2021.



