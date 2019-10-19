بأنوثة طاغية.. ياسمين الخظيب تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها (صور)

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قام مصمم الأزياء المصري الشهير "بهيج حسين" بنشر مجموعة من الصور عبر صفحته الشخصية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واحتوت الصور علي تصميم فستان جديد من أحدث التصميمات التي قدمها.



حيث ظهرت ياسمين الخطيب، بفستاذ ذهبي اللون وقصير، وذو لامعة مميزة، وتصميم مختلف، منا أبرز جمال طلتها التي أكتملت بمكياج برونزي وتصفيف شعر منسدل وناعم.



يذكر أن ياسمين تقدم حالياً البرنامج الاجتماعي "شارع النهار" والمذاع عبر فضائية قناة النهار، وتشارك في تقديم هذا البرنامج مع الإعلامي تامر أمين، وتختص بفقرات التي تهم المرأة بشكل كبير.



حدير بالذكر أنها تعرضت أيضا لحملة من الانتقادات الشديدة خلال الفترة الماضية، بسبب مهور في البرنامج وهي ترتدي "بيجامة" مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون منها ومن إطلالتها، وأن إطلالة غير مناسبة للظهور عبر الشاشة كمقدمة برنامج، فيما دافعت هي عن إطلالتها بأنها تعد من أحدث صيحات الموضة ويرتديها النجوم العالمين في كافة المحافل الرسمية والاحتفالات الفنية.



كما أن نقابة الإعلاميين أصدت قرار بوقف برنامجها شارع النهار في شهر سبتمبر الماضي، ذلك بسبب عدم خصولها علي التصاريح اللازمة من أجل الظهور علي الشاشة كمذيعة، فيما أعربت هي عن اندهشاها من هذا القرار، كما أخطرت النقابة إدارة قناة النهار لعدم السماح ل "الخطيب بتصوير حلقات جديدة.



في سياق متصل تتعرض ياسيمن الخطيب للانتقاد وتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعى بشكل مستمر بسبب جلسات التصوير المختلفة التي تصورها والبعض يري أنها تتصور بملتبس جرئية، وهي دائما تعد شخصية مثيرة للجدل.



علي صعيد أخر تستعد الإعلامية ياسمين الخطيب بالمشاركة في فيلم سينمائي جديد بعنوان "طلعت حرب 2"، حيث نشرت منذ فترة منشور جديد علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفسيبوك تنوه فيه عن أولي تجاربها في عالم الفن كممثلة ويقوم بإخراج العمل المخرج محدي أحمد علي.



في سابق متصل تزوجت الإعلامية ياسمين الخطيب من المخرج خالد يوسف، منذ عدة أعوام، وكنها وقت زواجها أعلنت الزواج فقط دون الكشف عن هوية زوجها، ولكن بعد عدداً من الشائعات حول زوتحها أكدت أنها بالفعل تزوجت منه، وكلنها أعلنت بعد ذلك عن ندمها من هذه الزيجة.