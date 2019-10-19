ميتشو يمنح لاعبي الزمالك راحة 24 ساعة قبل الاستعداد لبطل السنغال

قرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استئناف تدريبات الابيض يوم الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا الأحد، وذلك لعدم تعرضهم للارهاق قبل المواجهة الهامة للزمالك امام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وفاز الزمالك على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.



