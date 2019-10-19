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ميتشو يمنح لاعبي الزمالك راحة 24 ساعة قبل الاستعداد لبطل السنغال

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:12 م
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ميتشو يمنح لاعبي الزمالك راحة 24 ساعة قبل الاستعداد لبطل السنغال
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رامي بشاي
 
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قرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استئناف تدريبات الابيض يوم الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.


ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا الأحد، وذلك لعدم تعرضهم للارهاق قبل المواجهة الهامة للزمالك امام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وفاز الزمالك على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.


وسجل أهداف الزمالك التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة الخامسة عشر ، وأضاف الهدف الثاني احمد سيد زيزو في الدقيقة الرابعة والثلاثين، بينما احرز هدف المقاولون العرب الوحيد اللاعب محمد سالم الثانية عشر من عمر المباراة.


وبهذه النتيجة يحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، برصيد ١٠ نقاط، بعد الفوز في ثلاثة مواجهات والتعادل في لقاء وحيد.


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