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غيابات بالجملة في التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد ضد ليفربول

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:07 م
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غيابات بالجملة في التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد ضد ليفربول
صلاح وراشفورد
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عبد الرحمن السيد
 
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يستضيف ملعب أولدترافورد المباراة القوية والمرتقبة التي تجمع مانشستر يونايتد ضد ليفربول، في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

سولشاير في ورطة قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

ويدخل النيروجي أولي جونار سولشاير مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول بوضعية معقدة، وذلك بعدما تأكد غياب 4 نجوم دفعة واحدة عن تشكيل الفريق خلال قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي .

وتأكد رسميًا غياب الرباعي بول بوجبا ، لوك شو، فيل جونز، ماركوس روخو عن مانشستر يونايتد ضد ليفربول، فيما تحاوط الشكوك مصير الأخطبوط الإسباني ديفيد دي خيا من إمكانية اللحاق بالمباراة

التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد ضد ليفربول

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو .

خط الدفاع : وان بيساكا ، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، أشلي يونج .

خط الوسط : ماكتوميناي، فريد ، ماتيتش .

خط الهجوم: دانييل جيمس، راشفورد، مارسيال .

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد :-

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع : روبرتسون – فان دايك – ماتيب – ترينت ارنولد

خط الوسط : هيندرسون – فابينيو – فينالدوم

الهجوم : محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني.


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