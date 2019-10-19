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"أرامكو" تعلن تخفيض أسعار البنزين للربع الرابع من عام 2019م

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:03 م
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أرامكو تعلن تخفيض أسعار البنزين للربع الرابع من عام 2019م
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الفجر السعودي
 
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أعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 20 أكتوبر 2019م ستكون على النحو الآتي: 

( بنزين 91 : 1.50 ريال لكل لتر )، و( بنزين 95 : 2.05 ريال لكل لتر ) وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر– ديسمبر 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو– سبتمبر 2019م ( بنزين 91 : 1.53 ريال لكل لتر ) ، و( بنزين 95 : 2.18 ريال لكل لتر ) .


وأفادت أرامكو السعودية أن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.


وسبق أن ذكرت مصادر متطابقة أن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية تعتزم إطلاق الطرح العام الأولي في ديسمبر أو يناير المقبل بدلا من نوفمبر.

 

وقالت المصادر إن أرامكو تريد الانتظار حتى تتمكن من تقديم معلومات وافية عن أحدث أرباحها الفصلية في الربع الثالث من العام الجاري.

 

"هم يريدون عمل كل ما في وسعهم للوصول إلى القيمة المستهدفة".

 

ومن المحتمل أن تجمع أرامكو في طرحها المرتقب نحو 20 مليار دولار.

 

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إن إعلان الطرح العام الأولي أن الإدراج تأجل "لأسابيع".


ويرى المستثمرون السعوديون في الطرح العام الأولي فرصة لتملك جزء من درة تاج المملكة.

 

كان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، قد صرح قبل يومين أن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي "قريب جدا جدا".

 

وتسعى الرياض إلى بيع نحو 3% من أسهم شركة أرامكو محليا في سوق تداول، وفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز" التي أكدت أن الطرح الداخلي في السوق المحلية أولوية، وسيلحق ذلك طرح في أحد الأسواق العالمية.


وتقوم البنوك أيضا بتحضير سيولة لتمويل المستثمرين الأفراد الذين سيتقدمون لشراء أسهم الشركة خلال الطرح.


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