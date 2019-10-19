موعد مباريات الجولة الثانية لمجموعة الإسكندرية بالقسم الثالث (صورة)

قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثالث اقامة مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشر بدوري القسم الثالث يوم الأربعاء المقبل وأرسلت اللجنة فاكسا اإلى منطقة الاسكندرية والبحيرة بالمواعيد الجديدة لإخطار الأندية.

وسوف تقوم اللجنة با ارسال باقي مواعيد المجموعة الحاديه عشر عقب تحديد الاندية الصاعدة للدور الثالث ضمن منافسان بطولة كأس مصر.

ويلتقي في الجولة الثانية كلا من :

1- نهضة العامرية مع ايتاي البارود

2- سبورتنج مع مركزشباب القباري

3- الترام مع نادي كوم حمادة

4- كفرالداورمع اسكندرية للبترول

5- رشيد مع بدر

6- مياه البحيرة -مع مركز شباب كوم حمادة

7- كفربولين - المعمورة

8 - حوش عيسي -العبور

وكانت نتائج مجموعة الـ 11 - الجولة الأولى كما يلي..

القباري 0 - نهضة العامرية 4

المعمورة 2 - مياه البحيرة 2

العبور 0 - كفر بولين 0

حوش عيسي 1 - إيتاي البارود 1

نادي كوم حمادة1 - سبورتنج 1

مركز شباب كوم حمادة 1- رشيد 0

اسكندرية للبترول 0-الترام 0

بدر 1- كفر الداور0