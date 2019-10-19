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مدرب نيمار السابق يعاتبه على رحيله عن برشلونة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:08 م
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مدرب نيمار السابق يعاتبه على رحيله عن برشلونة
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عبد الرحمن السيد
 
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عاتب مدرب نيمار السابق، اللاعب الذي فضل الرحيل عن برشلونة والانضمام لصفوف باريس سان جيرمان.


وأوضح موريسي رامالهو مدرب نيمار السابق في صفوف سانتوس، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن قرار نيمار بالرحيل عن برشلونة لم يكن صائبًا .


وقال مدرب نيمار السابق : "القرار الذي اتخذه المهاجم البرازيلي الدولي في عام 2017 خطأً كبيرًا ما زال يدفع ثمنه حتى الأن، بالنسبة لي عندما كان نيمار في سانتوس كان في القمة وفي برشلونة أيضًا، برشلونة وسانتوس الأفضل بالنسبة له".


وتابع مدرب نيمار السابق : "حتى تسجيل الأهداف لن يكون بنفس الأهمية ، لأن البطولة الفرنسية ضعيفة". كما أعرب رامالهو عن أسفه لأن "الإصابات" أعاقت مسيرة لاعبه السابق.


وعلى صعيد أخر، كان نيمار قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى برشلونة من جديد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا ان تمسك إدارة باريس سان جيرمان باللاعب حالت أمام عودته .

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