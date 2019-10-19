أهداف مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني اليوم
السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:04 م
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محمد مرعي
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سقط نادي ريال مدريد في الهزيمة الأولى له في الدوري الاسباني هذا الموسم على يد مضيفه ريال مايوركا،بنتيجة هدف مقابل لاشئ.
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