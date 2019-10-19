علاء عبدالهادي: الثقافة المصرية أكبر من تحملها وزارة واحدة



وأضاف "عبد الهادى" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية Ten، أنه يجب يكون هناك مشروع ضخم للثقافة المصرية خلال الفترة المقبلة، يضم عدة وزارات، لافتا إلى أن الثقافة المصرية أكبر من تحملها وزارة بمفردها، بل تحتاج إلى 7 وزارات، منها: "الإعلام، الآثار، الشباب، الأوقاف" بالإضافة إلى وزارة الثقافة.



وكشف رئيس اتحاد كتاب مصر، أن الاتحاد يعمل الآن على عمل ذاكرة للثقافة المصرية، من خلال تسجيل 300 ساعة بث تليفزيونى مع 100 مثقف مصرى، مشددا على أن هدف الاتحاد هو نشر الثقافة ودعم المثقف، من خلال العديد من الورش والدورات الثقافية والفنية.



قال الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس اتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد الكتاب العرب، إنه يهدف إلى تحول اتحاد الكتاب العرب، إلى مؤسسة وبيت خبرة كبير على المستوى الدولى، مشيرا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من التحديات أمام الاتحاد خلال الفترة القادمة وبعد توليه منصب الأمين العام له، منها مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة، وعدم احترام ثقافة الغير.