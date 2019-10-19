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رئيس "كتاب مصر": الانتقادات الموجهة للاتحاد "فلكلور"

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:02 م
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رئيس كتاب مصر: الانتقادات الموجهة للاتحاد فلكلور
علاء عبد الهادى
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هدى عبدالرازق
 
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قال الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس اتحاد كتاب مصر والأمين العام الكتاب العرب، إن اتحاد كتاب مصر لا يفرق بين كاتب كبير وصغير فى الإمتيازات، مشيرا إلى أن الانتقادات التى يوجها البعض للاتحاد ما هى إلا فلكلور، دائم على انتقاد المختلف معه.

وأضاف "عبد الهادى" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن جوائز الاتحاد وعلى راسها جائزة أمير الشعراء أحمد شوقى، يمنحها مجلس أمناء محترم، وطبيعى أن يكون هناك اعتراضات، حتى أن أحد تلاميذ الشاعر الكبير احمد عبد المعطى حجازى، اعترض على منحه الجائزة.

وأشار الدكتور علاء عبد الهادى، أن اسم الشاعر يكفى لمنحه الجائزة، موضحا أنه لا يمكن أن يعترض شاعر كبير كبير على منح أحمد عبد المعطى حجازى جائزة "شوقى".

وأكد "عبد الهادى" أن من يهاجموا "حجازى" هم "صبيان الشعراء"، موضحا أن الشاعر الكبير لا يكون من بالترابط الكمى لمنتجه ولكن بتأثيره الأدبى والثقافى، و"حجازى" شاعر كبير حتى ولكنت اختلف معه فيما يخص رائيه فى قصيدة "النثر" فالشعر كله واحد لا ينقسم سواء عمودى أو تفعيلة أو نثر.
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