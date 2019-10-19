عمرو أديب: خطاب نصر الله به تناقض كبير.. ويشبه الإخوان

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على كلمة حسن نصر الله زعيم حزب الله، للمتظاهرين في لبنان، مشيرًا إلى أن خطاب نصر الله به تناقض كبير، حيث عانى من جمعه بين صفته بين الثوري، ورجل الدولة.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن زعيم حزب الله وقع في ورطة الشرعية، مشبها حالته بحالة الإخوان في مصر، حيث أنه أيد مطالب المتظاهرين، ولكنه أعرب عن رفضه لاستقالة الحكومة، مهددا بنزول حزب الله الشارع.



وأضاف "أديب"، أن لبنان أمهامها 3 نماذج، إما النموذج العراقي، بيحث تظهر الطوائف في لبنان، أو النموذج السوداني بحيث يظهر تيار ما يشكل الحكومة، والحل الثالث هو تولي الجيش اللبناني السلطة بصفة مؤقتة.

