ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو أديب: خطاب نصر الله به تناقض كبير.. ويشبه الإخوان

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:30 م
Advertisements
عمرو أديب: خطاب نصر الله به تناقض كبير.. ويشبه الإخوان
عمرو أديب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على كلمة حسن نصر الله زعيم حزب الله، للمتظاهرين في لبنان، مشيرًا إلى أن خطاب نصر الله به تناقض كبير، حيث عانى من جمعه بين صفته بين الثوري، ورجل الدولة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن زعيم حزب الله وقع في ورطة الشرعية، مشبها حالته بحالة الإخوان في مصر، حيث أنه أيد مطالب المتظاهرين، ولكنه أعرب عن رفضه لاستقالة الحكومة، مهددا بنزول حزب الله الشارع.

وأضاف "أديب"، أن لبنان أمهامها 3 نماذج، إما النموذج العراقي، بيحث تظهر الطوائف في لبنان، أو النموذج السوداني بحيث يظهر تيار ما يشكل الحكومة، والحل الثالث هو تولي الجيش اللبناني السلطة بصفة مؤقتة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مظاهرات لبنان عمرو أديب توك شو انتفاضة لبنان اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
2
x
17:05
1
الإتفاق
الرائد
0
x
17:10
2
النصر
الوحدة
1
x
19:00
0
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
0
x
17:30
0
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
2
x
20:00
1
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
2
x
16:00
1
برايتون
تشيلسي
1
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
2
x
16:00
1
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
1
واتفورد
كريستال بالاس
0
x
18:30
2
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
1
x
16:00
1
فالنسيا
ريال مايوركا
1
x
21:00
0
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
2
x
18:00
0
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
2
x
20:45
1
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
2
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
1
x
18:30
0
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
2
x
16:00
2
ألميريا

DMCA.com Protection Status