صلاح هاشم: مصر ستصبح من أقوى 7 دول اقتصاديا بحلول 2030
السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:06 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور صلاح هاشم، رئيس الاتحاد المصري للتنمية والحماية الاجتماعية، إن مصر شهيرة بتصدير مواد البناء وكذلك الملابس الجاهزة، كما أن أفريقيا تُحب وتفضل الصناعة المصرية في الملابس، لذلك يجب أن ينتج السوق المصري ملابس تلائم الثقافة الأفريقية وتصديرها لهم، وهذا سيحقق انتشارًا كبيرًا للصناعة المصرية.
وأضاف "هاشم"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أنه يّجب تقليد الدولة الصينية في هذا الأمر، حيث يجب عمل منتجات للأفارقه تُناسب زيهم هناك بسعر منخفض، مما يساعد على ترويج الصناعة المصرية بشكل كبير، مشددًا على ضرورة قيام رجال الأعمال بهذا الأمر من أجل الحصول على عائد كبير للاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للتنمية والحماية الاجتماعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن طرق خفض أسعار المنتجات في الأسواق، حيث إن تعويم الأسواق بالمنتجات الغذائية يقلل الأسعار، وكثرة العروض من الشركات يُعد تقليل للأسعار حيث يضطر البعض للبيع بمكسب أقل من أجل جذب عدد كبير من المواطنين.
وأوضح أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم توقعت أنه في عام 2025 ستكون مصر من أفضل 20 دولة على مستوى العالم في الاقتصاد، وفي عام 2030 ستكون مصر من أقوى 7 دول اقتصاديا على مستوى العالم.
وأضاف "هاشم"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أنه يّجب تقليد الدولة الصينية في هذا الأمر، حيث يجب عمل منتجات للأفارقه تُناسب زيهم هناك بسعر منخفض، مما يساعد على ترويج الصناعة المصرية بشكل كبير، مشددًا على ضرورة قيام رجال الأعمال بهذا الأمر من أجل الحصول على عائد كبير للاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للتنمية والحماية الاجتماعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن طرق خفض أسعار المنتجات في الأسواق، حيث إن تعويم الأسواق بالمنتجات الغذائية يقلل الأسعار، وكثرة العروض من الشركات يُعد تقليل للأسعار حيث يضطر البعض للبيع بمكسب أقل من أجل جذب عدد كبير من المواطنين.
وأوضح أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم توقعت أنه في عام 2025 ستكون مصر من أفضل 20 دولة على مستوى العالم في الاقتصاد، وفي عام 2030 ستكون مصر من أقوى 7 دول اقتصاديا على مستوى العالم.
Advertisements
- مصر والصين توقعان اتفاق المشاركة المصرية بمعرض الصين الدولى للواردات نوفمبر المقبل
- "المنتجات الصينية" تغزوا السوق المصري.. "والمحلي في الإنعاش" ومحللون العيب مش في الصين.. في الإدارة "الغبية"
- زيادة أسعار الوقود.. ترقب شعبي و"حتمية اقتصادية"
- الاتحاد المصري للتنمية: 9.2 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال 2017
- عارضو التراث المصرى بأبراج "المالية": دعم الدولة لنا يجعلنا نبذل مزيد من الجهد
المزيد عن: عالم اقتصاد توك شو اقتصاد مصر أقوى 20 اقتصادتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر