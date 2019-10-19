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صلاح هاشم: مصر ستصبح من أقوى 7 دول اقتصاديا بحلول 2030

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:06 م
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صلاح هاشم: مصر ستصبح من أقوى 7 دول اقتصاديا بحلول 2030
استثمار
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور صلاح هاشم، رئيس الاتحاد المصري للتنمية والحماية الاجتماعية، إن مصر شهيرة بتصدير مواد البناء وكذلك الملابس الجاهزة، كما أن أفريقيا تُحب وتفضل الصناعة المصرية في الملابس، لذلك يجب أن ينتج السوق المصري ملابس تلائم الثقافة الأفريقية وتصديرها لهم، وهذا سيحقق انتشارًا كبيرًا للصناعة المصرية.

وأضاف "هاشم"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أنه يّجب تقليد الدولة الصينية في هذا الأمر، حيث يجب عمل منتجات للأفارقه تُناسب زيهم هناك بسعر منخفض، مما يساعد على ترويج الصناعة المصرية بشكل كبير، مشددًا على ضرورة قيام رجال الأعمال بهذا الأمر من أجل الحصول على عائد كبير للاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للتنمية والحماية الاجتماعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن طرق خفض أسعار المنتجات في الأسواق، حيث إن تعويم الأسواق بالمنتجات الغذائية يقلل الأسعار، وكثرة العروض من الشركات يُعد تقليل للأسعار حيث يضطر البعض للبيع بمكسب أقل من أجل جذب عدد كبير من المواطنين.

وأوضح أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم توقعت أنه في عام 2025 ستكون مصر من أفضل 20 دولة على مستوى العالم في الاقتصاد، وفي عام 2030 ستكون مصر من أقوى 7 دول اقتصاديا على مستوى العالم.
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