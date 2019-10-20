"الباز": الشارع اللبناني يطالب بمجلس عسكري لإدارة البلاد كما حدث في مصر

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قال الإعلامي محمد الباز، إن بعض المخربون اندسوا في مظاهرات لبنان، وقاموا ببعض الأعمال التخريبية، رغم أن الهدف الأساسي من هذه المظاهرات هي الاحتجاج على الأوضاع السياسية، والمطالبة برحيل النخب السياسية.



وشدد "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، على ضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات من أي أعمال تخريب، لأن من يدفع ثمن أي خراب أو عنف هو المواطن اللبناني.



وأشار إلى أن عدد الفصائل السياسية في لبنان وصل لـ16 فصيلًا، وكل فصيل يعمل لخدمة مصالحه فقط، وبين اختلاف مصالح هذه الطوائف السياسية ضاع المواطن اللبناني، مضيفًا رئيس الحكومة سعد الحريري اعترف بأن بيروت فشلت سياسيًا، وأعطى حلفائه 72 ساعة مهلة للخروج من الأزمة.



ولفت إلى أن هناك قطاع كبيرة من الشعب اللبناني يطالب بحكومة لبنانية جديدة، ومجلس عسكري يقوم بإدارة البلاد، وهذا ما فعله المصريين في ثورة 30 يونيو.



