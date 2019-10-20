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سياسي كردي: الاتفاق التركي الأمريكي يُشرعن لاحتلال شمال سوريا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:49 ص
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سياسي كردي: الاتفاق التركي الأمريكي يُشرعن لاحتلال شمال سوريا
أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي
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كساب أحمد
 
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قال رياض دراز، عضو مجلس سوريا الديمقراطي، إن كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين أمريكا وتركيا، في حاجة إلى مراجعة، لأن هذا الأتفاق يشرعن الإحتلال التركي لشمال سوريا، معقبًا: "نحن لم نوافق إلا على وقف اطلاق النار، من أجل علاج الجرحى".

وأضاف "دراز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "وائل الإبراشي"، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء السبت، أن الرئيس التركي يريد أن يستحوذ على جميع المناطق المؤهلة بالسكان في شمال سوريا، وحتى الآن قام بتهجير300 ألف مواطن سوري، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي يريد إعادة تسكين المنطقة ببعض اللاجئين وتهجير السكان الأصليين، في محاولة لتغير المنطقة ديمغرافيًا.

ولفت إلى أن سوريا مفتوحة أمام اللاجئين للعودة مرة أخر لشمال سوريا، معقبً: "لا مجال لتنفيذ تهديد أردوغان وفتح الحدود الأوروبية أمام اللائجين السوريين، سوريا مفتوحة أمام اللاجئين للعودة إليها مرة أخرى".

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