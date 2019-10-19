وزير العدل السوداني يشرع في إلغاء قانون "النظام العام"





صرحت مصادر سودانية مطلعة، اليوم السبت، أن نصر الدين عبدالباري، وزير العدل السوداني، شرع في العمل من أجل إلغاء قانون ما يسمي بـ "النظام العام"، وإلغاء مادة ما يسمى بـ"الزي الفاضح".





وأضافت المصادر، أن وزير العدل السوداني التقى مع النائب العام، واتفقا على تعديل هذه المواد ومناقشة تعديل قانون النيابة العامة وكل المواد والقوانين المقيدة للحريات، كما اتفق الطرفان على العمل معاً من أجل إصدار القوانين، التي من شأنها تفكيك النظام البائد، بحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية .





وفي الوقت ذاته، رحب قطاع عريض من السودانيين بالتعيينات، وأيضاً بالإعفاءات الأخيرة في الوزارات السودانية، ووصفها صلاح شعيب، الصحفي والمحلل السياسي السوداني، بأنها ضرورية لتنظيف الدولة السودانية من العناصر، التي غزتها ضمن إجراءات التمكين الإسلاموي.





وكان عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، قد أعفى 6 من قيادات الوزارات والهيئات الحكومية، وأنهى تكليف مفوض العون الإنساني، كما عين 9 في مناصب قيادية في مناصب قيادية.



