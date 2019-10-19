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أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري اليوم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:06 م
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أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري اليوم
الزمالك والمقاولون العرب
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محمد مرعي
 
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين لهدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز .

 

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من : محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ومحمد أونجم ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

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