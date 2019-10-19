أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري اليوم
السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:06 م
Advertisements
محمد مرعي
Advertisements
Advertisements
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين لهدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز .
وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من : محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ومحمد أونجم ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .
Advertisements
- الزمالك "الجريح" يسعى لاستعادة توازه على حساب "المنتشي"
- عاجل.. حفلة على الزمالك بعد التعادل أمام بترو أتليتكو (صور)
- عاجل.. الزمالك يتراجع عن موقفه ويقرر خوض مباراة مصر للمقاصة في موعدها
- نجم الزمالك السابق: لو لا محمود الخطيب لاعتزلت كرة القدم في عمر 19 سنة
- طرد لاعبين من الزمالك
- مشوار الزمالك فى بطولة كأس مصر 2019 حتي التتويج باللقب
- محمود البنا يدير لقاء الزمالك والمقاولون العرب بالدوري
- الزمالك يتفوق على المقاولون 2-1 في الشوط الأول
- الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون لايف (تغطية حية) تابعونا
- الزمالك يفوز على المقاولون العرب 2-1 وينتزع صدارة الدوري مؤقتاً