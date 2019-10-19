عاجل.. الموت يفجع الوسط الفني بوفاة ممثل كوميدي

أعلنت صحيفة بوابة الوسط، منذ قليل عن وفاء الفنان الكوميدي الليبي صالح الأبيض عن عمر يناهز الـ58 عام بعد صراع مع المرض.





ونقلت الصحيفة الخبر عن مصدر مقرب من أسرة الأبيض، أن الفنان الراحل توفي بعد تدهور حالته الصحية بأحد مستشفيات تونس.





وكان الأبيض قد عانى من مرض الفشل الكلوي واضطر بسببه لإجراء جراحة زرع كلية في الصين مؤخرا.





وعاش الفنان الراحل في مدينة بنغازي، وعُرِف عنه نقذه الكوميدي اللاذع للأوضاع في ليبيا، من خلال نشاطه المسرحي والتلفزيوني والإذاعي.



