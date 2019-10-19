وزير التموين : يكشف سبب عدم إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين
تسعي وزارة التموين خلال الاشهر المقبلة لفتح باب اضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين، حتي يستفيد اكبر عدد ممكن من الموطنين من برنامج دعم السلع.
وزير التموين : ننتظر موافقة الحكومة إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين
وقال وزير التموين على مصيلحي إن إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين تتصدر أولويات الوزارة وتنتظر موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
وتابع " مصيلحي" أن الوزارة تقدمت بمذكرة لإضافة المواليد الجدد
الذين يقدر عددهم بنحو 7 ملايين إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحا
أن الحكومة تقرر توقيت الإضافة.
وزارة التموين تواصل تلفي تظلمات المستبعدون من منظومة الدعم:
وبأتي سعي وزارة التموين لأصافة
المواليد الجدد إلي بطاقات التموين مع تلقي تظلمات المستبعدون من منظومة
الدعم حتي نهاية أكتوبر الجاري.
وزارة التموين تعيد 1.8 مليون مواطن بهد حذفهم من منظومة الدعم :
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، استمرار مكاتب التموين في تلقى التظلمات من المواطنين، الذين تم استبعادهم من صرف السلع، وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ﻭقال على مصيلحي، وزير التموين، في تصريحات صحفية خلال
الفترة من بداية فبراير الماضي وحتى الاثنين 30 سبتمبر تمت عودة مليون و800 ألف
فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، مشيرًا إلى أنه جار أيضًا تلقى
التظلمات لأي مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات.
وزارة المالية تخصص 149 مليار جنيه لدعم السلع
قالت وزارة المالية، إنها خصصت دعم للسلع بقيمة 149 مليار جنيه في موازنة العام المالى 2019-2020.
ونفت بذلك المالية الأخبار المتداولة بخصوص رفع الدولة الدعم عن الموطنين سواء دعم سلعي أو دعم للمواد البتروالية.
وأوضحت المالية أنها خصصت في موازنة العام المالى 2019-2020، نحو 149 مليار جنيه دعم لبرامج السلع موزعة بين دعم للسلع التموينة بقيمة 89 مليار جنيه، ودعم للمواد البتروالية بقيمة 53 مليار جنيه، ودعم للكهرباء بقيمة 4 مليار جنيه، ودعم للأدوية والالبان الأطفال بقيمة 1.5 مليار جنيه، ودعم لشركات المياة بقيمة مليار جنيه.
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