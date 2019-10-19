نهال عنبر لعبير منير عن زفاف ابنتها "الفرح كان تخفة"

Advertisements

قامت الفنانة نهال عنبر، بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة برفقة الفنانة عبير منير والدة الفنانة مريم قورة وشقيقة ملك قورة.



حيث علقت علي الصورة وكتبت "ألف مبروك لصديقتي الفنانة الجميلة عبير منير، ورجل الأعمال محمد قورة علي زواج ابنتهم مريم القمر، ما شاء الله الفرح كان تحفة"



جدير بالذكر أنه عقد مساء أمس الجمعة فرح مريم قورة وسط حضور من أهل الفن من النحوم والنجمات وبعض من رجال الأعمال والشخصيات العامة من أبرزهم الفنانة نهال عنبر، المذيع أسامة منير، الإعلامي مجدي الجلاد، الفنان سامح الصريطي، الفنانة عفاف شعيب، الفنانة نيرمين الفقي، الفنان اشرف ذكي، الفنانة ليلي علوي، الفنان سمير الإسكندراني، الكابتن طاهر ابو زيد.



يذكر ان الفنانة نهال عنبر تشارك في تقديم البرنامج الاجتماعي "كلام ستات"، الذي يذاع عبر فضائية "On E"، ويشاركها في تقديمه الفنانة هيدي كرم، الإعلامية شيريهان أبو الحسن، ويحظي بنسب مشاهدة مرتفعة وااذي يهتم بكل قضايا المرأة بشكل كوميدي لايت.



جدير بالذكر أن الفنانة نهال عنبر شاركت في بطولة مسلسل "حكايتي"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2019، ودارت أحداثه بشكل دراما اجتماعية ورومانسية، وتم تصوير معظم مشاهد المسلسل بمدينة الإسكندرية، المسلسل من بطولة ياسيمن صبري، أحمد صلاح حسني، نهال عنبر، أحمد حاتم، حنال عبدالناصر، هنادي مهنا، وفاء عامر، إدوارد، أحمد حلاوة، أحمد بدير، جميل برسوم، مها أبو عوف، المسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، من إخراج أحمد سمير فرح، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي.



جدير بالذكر أنها شاركت أيضاً في بطولة مسلسل طلعت روحي، وهو مسلسل دراما اجتماعية، عن فتاة تطمح فيوالشهرة وأن تصبح عارضة أزياء ثم تتعرض لحادث سيارة وتتوالي الأحداث في المسلسل بشكل شيق، المسلسل من بطولة إنجي وجدان، نيكولا معوض، نهال عنبر، صفاء الطوخي، تامر فرج، ميار الغيطي، إنعام سالوسة، سلمي أبوضيف، المسلسل من إخراج رامي رزق الله، من تأليف شريف بدر الدين.