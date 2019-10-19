وائل الإبراشي: لهذا السبب يكره "أردوغان" مصر
السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:59 م
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كساب أحمد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه خطابًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقام بتوجيه العديد من الرسائل التي تتراوح ما بين التهديد والإهانة، ولم يتحدث أحد عن هذا الأمر كثيرًا، لافتَا إلى أن قناة الجزيرة وقنوات الإخوان المشبوهة لم تتناول إهانة ترامب للرئيس التركي بأي صورة.
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء السبت، أن الرئيس التركي دائمًا ما يتحول إلى فأر مذعور مع الكبار، لافتَا أن أردوغان كان يؤكد دائمًا أنه لن يتوقف بالعملية العسكرية في شمال سوريا، وعندما طلبت أمريكا بهذا الأمر، توقف على الفور.
وأشار إلى أن "أردوغان" من خلال حكم جماعة الإخوان لمصر وبعض الدول العربية، كان يريد استعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية، ولكن عندما أسقطت مصر الإخوان شن الكثير من الهجوم على القاهرة، لأنها هي من أوقفت مشروعه التوسعي في المنطقة، معقبًا: "هذه مشكلة أردوغان مع مصر".
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء السبت، أن الرئيس التركي دائمًا ما يتحول إلى فأر مذعور مع الكبار، لافتَا أن أردوغان كان يؤكد دائمًا أنه لن يتوقف بالعملية العسكرية في شمال سوريا، وعندما طلبت أمريكا بهذا الأمر، توقف على الفور.
وأشار إلى أن "أردوغان" من خلال حكم جماعة الإخوان لمصر وبعض الدول العربية، كان يريد استعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية، ولكن عندما أسقطت مصر الإخوان شن الكثير من الهجوم على القاهرة، لأنها هي من أوقفت مشروعه التوسعي في المنطقة، معقبًا: "هذه مشكلة أردوغان مع مصر".
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