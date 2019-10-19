ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير السياحة اللبناني يكشف عن انفراجة جديدة بشأن الأزمة في بلاده

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:06 م
Advertisements
وزير السياحة اللبناني يكشف عن انفراجة جديدة بشأن الأزمة في بلاده
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال أواديس كيدانيان، وزير السياحة اللبناني، إن مجلس الوزراء سيعقد جلسات غدا وبعد غد لوضع موازنة جديدة للدولة، مشيرًا إلى أنها ستكون دون ضرائب تطال الطبقات الشعبية.

وأضاف "كيدانيان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن مقترح رئيس الوزراء الذي سيقدمه حول الموازنة سيكون حلًا مرضيا للشارع اللبناني.

وأوضح وزير السياحة اللبناني، أن الموازنة ستعطي حلًا لإعادة الأموال المنهوبة وستوفر الرعاية الاجتماعية للشعب اللبناني، مؤكدًا أن ما سيقده رئيس الوزراء سعد الحريري سيكون مرضيا لمطالب الشعب اللبناني، الذين هم أصحاب حق والذين يطالبون لقمة عيش وحياة كريمة.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مظاهرات لبنان رئيس الوزراء سعد الحريري توك شو انتفاضة لبنان الأزمة في لبنان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
2
x
17:05
1
الإتفاق
الرائد
0
x
17:10
2
النصر
الوحدة
1
x
19:00
0
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
0
x
17:30
0
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
2
x
20:00
1
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
2
x
16:00
1
برايتون
تشيلسي
1
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
2
x
16:00
1
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
1
واتفورد
كريستال بالاس
0
x
18:30
2
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
1
x
16:00
1
فالنسيا
ريال مايوركا
1
x
21:00
0
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
2
x
18:00
0
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
2
x
20:45
1
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
2
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
1
x
18:30
0
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
2
x
16:00
2
ألميريا

DMCA.com Protection Status