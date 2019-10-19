وزير السياحة اللبناني يكشف عن انفراجة جديدة بشأن الأزمة في بلاده

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قال أواديس كيدانيان، وزير السياحة اللبناني، إن مجلس الوزراء سيعقد جلسات غدا وبعد غد لوضع موازنة جديدة للدولة، مشيرًا إلى أنها ستكون دون ضرائب تطال الطبقات الشعبية.



وأضاف "كيدانيان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن مقترح رئيس الوزراء الذي سيقدمه حول الموازنة سيكون حلًا مرضيا للشارع اللبناني.



وأوضح وزير السياحة اللبناني، أن الموازنة ستعطي حلًا لإعادة الأموال المنهوبة وستوفر الرعاية الاجتماعية للشعب اللبناني، مؤكدًا أن ما سيقده رئيس الوزراء سعد الحريري سيكون مرضيا لمطالب الشعب اللبناني، الذين هم أصحاب حق والذين يطالبون لقمة عيش وحياة كريمة.



