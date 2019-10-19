سوريا تعلن تحرير جميع الحقول النفطية والغازية في الرقة وحماة وحمص





أفاد علي إبراهيم، رئيس دائرة حقل الثورة السوري، مساء اليوم السبت، بأن جميع الحقول النفطية والغازية التابعة لمحافظة الرقة أو المثلث بين محافظات الرقة وحماة وحمص، أصبحت محررة بالكامل، ويتم حاليا العمل للاستثمار فيها بعد إعادة تأهيلها.





وأضاف رئيس دائرة حقل الثورة السوري ، أن "جميع الآبار النفطية مدمرة وكافة البنى التحتية من محطات معالجة مدمرة بالكامل وخطوط النقل مدمرة جزئيا"، مؤكدا على أن "إعادة التأهيل تتطلب جهدا كبيرا، وشركات كبيرة".





وأوضح إبراهيم، أن "حقول الثورة كانت في السابق تنتج 6000 برميل نفط يوميا، موزعة ضمن حقول فرعية، إضافة إلى حقل وادي عبيد القريب من حقل الثورة، والذي كان ينتج وحده قبل الحرب 6000 برميل يوميا، أي نفس إنتاجية حقول الثورة مجتمعة وهو حاليا ينتج حوالي 2000 برميل نفط".





وتابع رئيس الدائرة، "قمنا بتجهيز 17 بئرا كان بينها 11 بئرا مدمرة بشكل كامل بفعل قصف طيران التحالف الامريكي لها ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي [المحظور في روسيا]، ولم نستفد من أي قطعة كانت موجودة بمحطة وادي عبيد".





وأضاف إبراهيم أن "التدمير كان يشمل نوعين الأول من قبل طيران التحالف الأمريكي، الذي كان يتذرع انه يقصف المناطق لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي وكان يقصف كل بئر نفط بصاروخ، والنوع الثاني وهو التخريب الأصعب، الذي تم على يد الدواعش، والذي تمثل بالاستنزاف الكبير والجائر لحقولنا النفطية بطريقة بدائية بعيدة كل البعد عن العلم حيث يبتعد الإنتاج عن الأمثل ما يسبب تخريب البئر".





وقال رئيس حقل الثورة السوري، إن "إعادة إعمار الآبار تتم وفق عقود موجودة، سواء إن كانت سورية سورية أو سورية مع الأصدقاء من خلال تأهيل حقل الثورة النفطي ومعمل الغاز وتجهيز آبار الغاز، والتي كانت محفورة سابقا وقامت بتجهيز حوالي 7 آبار غازية قسم منها أعطى نتائج ايجابية ونأمل ان يكون القسم الباقي كذلك".





وكشف إبراهيم أن "إنتاج الغاز من حقول الثورة حوالي 1 مليون متر مكعب ويغذي معمل توينان".



