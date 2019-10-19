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سميرة سعيد لمصطفي فالح :"صوتك جميل ومتمكن لدرجة إني سرحت ونسيت ألفلك"

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:51 م
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سميرة سعيد لمصطفي فالح :صوتك جميل ومتمكن لدرجة إني سرحت ونسيت ألفلك
مصطفى فالح
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هبة أحمد
 
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قدم المتسابق مصطفى فالح، موال "عايرتني بالشيب"، للمطرب "ناظم الغزالي"، واستطاع إشعال حماس لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس".


وحظى "فالح" على إعجاب لجنة التحكيم، وذلك جعل محمد حماقي يلتف له، وقبل انتهائه من الغناء، أبدى راغب علامة لإعجابه الشديد بصوته الذي وصفة بـ "الرائع والمميز".



وعلقت سميرة على صوته قائلة :"صوتك جميل جدا ومتمكن، وسرحت فصوتك لدرجة إني نسيت أضغط وألفلك"، و انضم "مصطفى فالح" لفريق السوبر ستار "راغب علامة".

"ذا فويس 5"


يذكر أن برنامج "ذا فويس 5"، شهد العديد من التغيرات في لجنة التحكيم حيث ضم البرنامج الديفا سميرة سعيد، والفنانة أحلام، والمطرب محمد حماقي، والسوبر ستار راغب علامة.

والبرنامج شهد استحداث خاصية جديدة عبارة عن "زر البلوك"، الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقه.


مواهب من 17 دولة عربية 

ويعد برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.

"ذا فويس"، أحلى صوت، هو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice" تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول عام 2010، والموسم الأول من المسابقة انطلق في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.

وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.

وفي 28 ديسمبر عام 2013، انطلق الموسم الثاني دون تغيير في لجنة التحكيم إلا أنه تم تغير مقدمة البرنامج، فاستُبدلت أروى جودة باللبنانية إيميه صياح، وفاز بلقب ذلك الموسم العراقي ستار سعد من فريق كاظم الساهر.

وفي 26 ديسمبر عام 2015 عاد البرنامج في موسمه الثالث الذي عرف تقديم منفرد لإيميه صياح، فيما فازت به الأردنية نداء شرارة من فريق شيرين.

وعن الموسم الرابع الذي شهد عدة تغييرات منها تغير لجنة التحكيم، فلم يبقى سوى عاصي الحلاني انضم إليه كل من محمد حماقي، إليسا وأحلام الشامسي، وقد انطلق في 10 فبراير عام 2018.
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