ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

والد الطالبة هيام بعد حسبها 3 ساعات: "البنت رافضه تروح المدرسة"

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:46 م
Advertisements
والد الطالبة هيام بعد حسبها 3 ساعات: البنت رافضه تروح المدرسة
الطالبة هيام
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
روي عصام أبوالرجالة، والد الطفلة هيام، تفاصيل تعرض ابنته للحبس داخل مدرستها "غرب تيرة للتعليم الأساسي بالحامول"، حتى نهاية اليوم الدراسي بكفر الشيخ، مشيرًا إلى أن ابنته في حالة انهيار مما حدث وترفض الذهاب إلى المدرسة.

وقال "أبو الرجالة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن ابنته لم تذهب المدرسة اليوم ولكنها سوف تذهب غدا للمحافظ، مشيرا إلى أن المدرسين أو مدير المدرسة لم يتواصلوا معه لتقديم الاعتذار.

وأضاف والد الطفلة هيام أن ابنته نسيت كتبها داخل المدرسة ولذلك عادت مرة أخرى لأخذها ولكن تم إغلاق الباب عليها، مشيرا إلى أن من كثرة صراخ ابنته خلال حبسها في المدرسة، تعاني من مشكلة في أحبالها الصوتية.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مدرسة بكفر الشيخ حبس طالبة كفر الشيخ حبس طالبة توك شو الطالبة هيام
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
2
x
17:05
1
الإتفاق
الرائد
0
x
17:10
2
النصر
الوحدة
1
x
19:00
0
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
0
x
17:30
0
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
2
x
20:00
1
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
2
x
16:00
1
برايتون
تشيلسي
1
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
2
x
16:00
1
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
1
واتفورد
كريستال بالاس
0
x
18:30
2
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
1
x
16:00
1
فالنسيا
ريال مايوركا
1
x
21:00
0
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
2
x
18:00
0
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
2
x
20:45
1
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
2
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
1
x
18:30
0
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
2
x
16:00
2
ألميريا

DMCA.com Protection Status