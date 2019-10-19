تنمية المشروعات: نخدم كافة المواطنين حتى لو تخطى سنهم الـ45 عاما



وأشارت "جامع"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن الجهاز يوفر العديد من فرص العمل، ويساهم في تخفيض نسبة البطالة، ويولي الجهاز أهمية للمرأة والشباب الذين يريدون فرص عمل.



وأضافت أن الجهاز يقدم خدمات مالية، وغير مالية، ويستهدفون أي مواطن يرغب في الحصول على فرصة عمل، حتى لو عمره 45 عاما، حيث أن من يتوجه للجهاز يتم مناقشته في المشروع الذي يريد تنفيذه، أو طرح أفكار عليه.



قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز له 33 فرعا على مستوى الجمهورية، وهناك 1200 موظف بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الجهاز يلعب دور تنسيقي بين الجهات التي تعمل في هذا القطاع.