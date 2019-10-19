أهمية الأنظمة الأمنية وأنواعها

يرغب الكثير من الأشخاص في حماية الممتلكات الخاصة بهم ومراقبة كافة التصرفات التي تحث بمنزلهم أثناء غيابهم، إلى جانب مراقبة الموظفين الموجودين في الشركة لمعرفة ان كانوا يقومون بواجبهم بإتقان أم لا، وهذا الامر اصبح سهلا للغاية في هذا التطور التكنولوجي الرائع في مجال الانظمة الامنية، التي توفر أفضل الوسائل والطرق التي تساعد على حماية المباني والمنشآت من المخاطر والأضرار والسرقة وغيرها، وهناك الكثير من اجهزة الانظمة الامنية التي يمكنك اقتنائها لحماية المكان ومراقبته بشكل مستمر لحظة بلحظة، لذلك سوف نتناول معا الان اهم اجهزة النظام الأمني الحديثة والاكثر انتشارا من خلال المقال الآتي، فقط تابعونا بالقراءة للاستفادة، سوف نثحدثكم على تلك الأنظمة بالتفصيل خلال موقع بروتك .

معلومات حول الانظمة الامنية

هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة ذات تقنية عالية، يتم تركيبها في مكان معين لمراقبة المكان وحمايته، حيث يمكنك من خلال هذه الاجهزة تنفيذ سيستم أمني متكامل يعمل على مراقبة المكان ونقل الصورة في وقتها وتسجيل ما يحدث باستمرار، كما يمكنك حماية المكان بالكامل عن طريق إرسال تنبيهات على هاتفك او التابلت، الى جانب امكانية التحكم في الابواب، بالإضافة الى أجهزة الإنذار بالحرائق واستشعار المياه، وغيرها.

أهمية الأنظمة الأمنية

· تعمل هذه الأنظمة على حماية المكان ومراقبته لحظة بلحظة على مدار اليوم، دون الحاجة للتواجد الدائم به.

· تقوم بحماية الكثير من الأماكن الخاصة والعامة، مثل المنازل والشركات والمستشفيات والمصانع، وغيرها.

· تمنع استهداف المكان من قبل أي شخص سواء من الداخل ام من الخارج.

· صمان أن يقوم العاملين بعملهم واجبهم على أكمل وجه، وكذلك انضباط السلوك من الشغالات و المربيات وأفراد الأمن.

· تساعد على المحافظة خصوصيتك وكافة الممتلكات الخاصة بك، من مجوهرات واموال وملفات هامة، وغيرها.

اهم وافضل اجهزة الانظمة الامنية

هناك الكثير من أجهزة الأنظمة الأمنية التي تساهم في مراقبة المكان وحمايته من أي أضرار تلحق به، ومن أهم هذه الأجهزة ما يلي:

كاميرات المراقبة

وهي عبارة عن كاميرات صغيرة الحجم يتم تركيبها في اركان المكان لمراقبة الأشخاص الموجودين به، والذين يمرون من أمامها، وتساعد هذه الكاميرات على تجنب حدوث السرقات او التلاعب، كما أنها تعمل على حماية الممتلكات وتأمينها ضد أي مخاطر.

هناك الكثير من انواع كاميرات المراقبة ، فهناك كاميرات مراقبة داخلية تعمل على تأمين ومراقبة المكان من الداخل، وغيرها كاميرات مراقبة خارجية تعمل على تأمين ومراقبة المحيط خارج المنزل او الشركة او المكتب، وجميعها لا غنى عنه في هذا الوقت.

الأنظمة الصوتية

تعتبر الأنظمة الصوتية من اكثر الاجهزة الامنية التي تساعد على حماية المكان من الخطر، حيث يتم برمجتها على اصدار اصوات عالية لتنبيه الأشخاص في حالة حدوث خطر أو كارثة، ويتم استخدامها بكثرة في الشركات والمستشفيات، وكذلك الجامعات، حيث أنها تساعد على توصيل المعلومة للطلبة أثناء المحاضرة عن طريق التحدث من خلال أي من انظمة الصوت المختلفة، كما يمكنك استخدام الساوند سيستم في الكثير من الأماكن الاخرى.

مواتير الابواب الالكترونية

وهي عبارة عن مواتي يمكنك من خلالها تشغيل اي بوابة بطريقة الكترونية، ويمكنك تشغيلها بشكل يدوي أو الكترونيا عن طريق الريموت كنترول، او خاصية التحكم عن بعد، وهي من اهم الانظمة الامنية التي ساعدت على حماية المكان ومنع دخول أي شخص غير مرغوب به.

بوابات مرور الأفراد

تعتبر بوابات مرور الأفراد من أكثر الأنظمة التي تستخدم بكثرة في الأماكن العامة لحماية المكان، حيث انها تعمل على تنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المبنى أو المؤسسة الموجودة بها، نظرا لان جميع الاشخاص يمرون من خلالها، كما انها تعمل عن طريق الاكسز كنترول الذى يتم تركيبه بها، ولزلك أصبحت من اهم اساسيات اي مبنى او مؤسسة، نظرا لتوفير الحماية بالمكان، الى جانب أنها تمنح المبنى رونق وجمال خاص وتجعله يظهر بأروع صورة.

المصدات الأمنية الهيدروليكية

تعتبر هذه المصدات من افضل الانظمة الامنية التي تساعد على حماية المنشأت من الاختراق او السرقة، كما أنها تساعد على تنظيم عمليات السير والمرور، وكذلك التحكم بدخول و خروج السيارات، وتتميز هذه المصدات بسهولة تركيبها واستخدامها، الى جانب تكلفتها البسيطة.

تستخدم المصدات الامنية الهيدروليكية بكثرة في الاماكن العسكرية الهامة، منها مركز الشرطة والوحدات الأمنية والمباني القضائية، والمؤسسات الخاصة، وغيرهم الكثير من الاماكن التي تحتاج إلى إجراءات أمنية مشددة.

الأكسس كنترول

هو نوع من الأنظمة الالكترونية التي تساعد على التحكم في تنظيم حركة الدخول والخروج من والى المكان، سواء للافراد او للمركبات، ويتميز بامكانية التحكم في الفترة الزمنية المسموح بها لاستخدام هذا النظام، ويطلق عليه نظام القفل الذكي الذي يتحكم في عملية الدخول والخروج من خلال كارت ممغنط أو بصمه الاصبع او الوجه او الباسورد، بالإضافة إلى التحكم في عدد معين من الأشخاص لاستعمال النظام .

أجهزة إنذار الحريق

تعتبر أجهزة إنذار الحريق من اهم الانظمة الامنية على الإطلاق، وهي عبارة عن اجهزة الكترونية تحافظ على حماية الأشخاص وسلامتهم من حدوث الحريق، نظرا لأنها تعمل على التنبيه بحدوث حريق في المكان بشكل مبكر عن طريق إصدار أصوات عالية تسير الى اندلاع حريق، من أجل السرعة في إخلاء المكان وحمايته من أي خسائر وحماية الافراد الموجودين به، واطفاء الحريق بشكل سريع.

تتميز هذه الأجهزة بحماية الأشخاص والممتلكات وتقليل الخسائر المادية، ويتم تركيبها بكثرة في الأماكن ذات المساحات الواسعة والمنشآت العامة، مثل المنازل ومصانع الدخان والمستشفيات والمولات التجارية والشركات، وغيرها الكثير من الأماكن.

أنظمة الجراجات

من اهم الانظمة الامنية التي تساعد على حماية الأفراد والمكان بالكامل هي أنظمة الجراجات، حيث ان هذه الانظمة تقدم حلول امنية متكاملة بالجراج الموجودة به، الى جانب انها تتمتع بالسرعة الكبيرة والدقة المتناهية وامكانية تشغيلها لفترات طويلة من الوقت بدون صيانة، وذلك لأن هذه الأنظمة تعمل طوال اليوم بدون توقف.

هناك الكثير من اجهزة انظمة الجراجات التي تساعد على حماية المكان وحماية الاشخاص ايضا، منها ما يتم تركيبه في مداخل الجراجات، وغيرها يتم تركيبه في مخارج الجراجات، وتعمل هذه الأجهزة على التحكم بدخول وخروج السيارات من والى الجراج، وتتميز بإمكانية التحكم بها عن بعد من خلال الريموت كنترول أو بالكارت أو بالبصمة.

يتم استخدام هذه الأنظمة بكثرة في الجراجات الخاصة بالأماكن الواسعة، مثل المولات التجارية والكمبوند، و الجراجات العمومية والشركات والمصانع والمستشفيات، وغيرها.

أجهزة كشف المعادن والمتفجرات

تعتبر اجهزة كشف المعادن والمتفجرات من افضل اجهزة الامن والحماية التي تستخدم بكثرة في الاماكن التي تحتاج الى حراسة مشددة، حيث انها عمل على زيادة الامان في المكان والحد من السرقات وعمليات السطو المسلح، وهي أجهزة حساسة ودقيقة للغاية في الكشف عن أي مقتنيات خضرة والمعادن بجميع انواعها.

يتم استخدام هذه الأجهزة في الكثير من الاماكن، مثل المولات التجارية والبنوك والفنادق والمطارات، وغيرها الكثير من الأماكن، وتعتبر هذه الأجهزة هي الأكثر استخداما في العالم، نظرا لسرعتها الكبيرة في الكشف على المعادن والمتفجرات.

والى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا هذا الذي قمنا من خلاله بتوضيح افضل وأهم الأنظمة الأمنية المتبعة في حماية الأفراد والممتلكات والأماكن العامة، نتمنى الاستفادة من كافة المعلومات التي ذكرت والاستعانة بهذه الانظمة حمايتك وحماية منزلك و شركتك من أي مخاطر.