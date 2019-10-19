ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزيري: "10 قنوات دولية نقلت فتح توابيت الأقصر وقلبنا العالم" (فيديو)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:40 م
Advertisements
وزيري: 10 قنوات دولية نقلت فتح توابيت الأقصر وقلبنا العالم (فيديو)
الدكتور مصطفى وزيري
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن أحد البعثات المصرية اكتشف خبيئة غرب الأقصر تضم 30 تابوتًا، لافتَا إلى أن أحد كبار الكهنة قام بجمع هذه التوابيت، ووضعهم في منطقة غرب الأقصر، منعًا لسرقتهم في فترة الأسرة الـ21.

وتابع "وزيري"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، عبر الفيديو كونفرس، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن هناك أكثر من 10 قنوات عالمية تناولت خبر اكتشاف الخبيئة بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن التوابيت المكتشفة في هذه الخبيئة أغلب الظن هي لبعض الكهنة، وبهم بعض النساء والأطفال.

ولفت إلى أن جميع التوابيت الموجودة في الخبيئة كانت مغلقة ولم تفتح منذ آلاف السنين، معقبًا: "اليوم فتحنا تابوتين على الهواء، وقلبنا العالم والمومياوات كانت في حالة جيدة من الحفظ".

وأشار إلى أن المجلس سيعلن عن كشف جديد للأثار خلال أيام جديدة في جبانة الجيزة، معقبًا: "هذا الكشف لن يقل أهمية عن كشف خبيئة غرب الأقصر".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: توك شو توابيت الدكتور مصطفى وزيري اكتشاف أثري بالأقصر اكتشاف أثري أكتشاف اثري بالجيزة أخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
2
x
17:05
1
الإتفاق
الرائد
0
x
17:10
2
النصر
الوحدة
1
x
19:00
0
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
0
x
17:30
0
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
2
x
20:00
1
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
2
x
16:00
1
برايتون
تشيلسي
1
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
2
x
16:00
1
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
1
واتفورد
كريستال بالاس
0
x
18:30
2
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
1
x
16:00
1
فالنسيا
ريال مايوركا
1
x
21:00
0
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
2
x
18:00
0
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
2
x
20:45
1
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
2
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
1
x
18:30
0
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
2
x
16:00
2
ألميريا

DMCA.com Protection Status