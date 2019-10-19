وزيري: "10 قنوات دولية نقلت فتح توابيت الأقصر وقلبنا العالم" (فيديو)

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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن أحد البعثات المصرية اكتشف خبيئة غرب الأقصر تضم 30 تابوتًا، لافتَا إلى أن أحد كبار الكهنة قام بجمع هذه التوابيت، ووضعهم في منطقة غرب الأقصر، منعًا لسرقتهم في فترة الأسرة الـ21.



وتابع "وزيري"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، عبر الفيديو كونفرس، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن هناك أكثر من 10 قنوات عالمية تناولت خبر اكتشاف الخبيئة بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن التوابيت المكتشفة في هذه الخبيئة أغلب الظن هي لبعض الكهنة، وبهم بعض النساء والأطفال.



ولفت إلى أن جميع التوابيت الموجودة في الخبيئة كانت مغلقة ولم تفتح منذ آلاف السنين، معقبًا: "اليوم فتحنا تابوتين على الهواء، وقلبنا العالم والمومياوات كانت في حالة جيدة من الحفظ".



وأشار إلى أن المجلس سيعلن عن كشف جديد للأثار خلال أيام جديدة في جبانة الجيزة، معقبًا: "هذا الكشف لن يقل أهمية عن كشف خبيئة غرب الأقصر".



