على حسن مديراً فنياً لسمسطا بالقسم الثالث

Advertisements





قرر مجلس ادارة مركز شباب سمسطا الرياضى المشارك بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث برئاسة احمد دهشان , إسناد مهمه الاداره الفنيه للفريق الأول على حسن المدرب العام للفريق وقدم مجلس ادارة سمسطا الاعتذار للجماهير ازاء نتائج المباريات السابقه .



وتلقى سمسطا الرياضى ثلاث هزائم متتالية تمثلت فى الهزيمة امام سنورس بهدفين نظيفين بالجولة الاولى من دورى القسم الثالث ثم تلقى الهزيمة امام الواسطى الرياضى بالدور التمهيدى لبطولة كاس مصر بدف نظيف ثم الخسارة الثالثة امام الواسطى الرياضى بالجولة الثانية من دورى القسم الثالث .



وعقب رحيل صالح مصطفى المدير الفنى للفريق يقود الفريق بالفترة القادمة جهاز فني مكون من : على حسن مديرا فنيا مؤقتا بجانب استمراراه بمنصب المدرب العام وهاني جمال مدربًا لحراس المرمى وعادل عبد العظيم مديرًا للكرة.



وضمت قائمة الفريق بالموسم الجديد كلا من : عبدالرحمن محمد سيد وأحمد عصام ومحمد شحاتة و محمد الزيني و عمرو أبو النور وعمرو دياب ومحمد سيد بنوا وبلال عبد البر وعبد الرحمن حسني وأحمد محمد و محمد أبو الفتوح ومحمود حسين وأحمد رمضان وحسام حسن سمارة و عبد الرحمن اللاهوني و مرزوق حسن و هشام مفتاح ومحمد أشرف ومحمد سمير و حسام حسن والبدري عامر وأحمد عزوز ومحمد فتحي و رضا شحاته ومحمد حماده وهيثم جميل ومحمد جمال.



وتشارك محافظة بنى سويف بعدد 4 فرق بالقسم الثالث وهم : الواسطى الرياضى و ببا الرياضى وسمسطا الرياضى وناصر .