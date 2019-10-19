دبلوماسي فرنسي: إرجاء بريكست لخروج بريطانيا ليس في مصلحة أحد





أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي، مساء اليوم السبت، أن إرجاء جديدا في بريكست لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "أنه ليس في مصلحة أحد".





وقال المصدر الفرنسي: "إن الصفقة تم التفاوض حولها ويتعين على البرلمان البريطاني أن يوافق عليها أو لا يوافق، وتصويت جوهري لا بد منه"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".





وأضاف المصدر، أن "فرنسا ستتشاور مع شركائها الأوروبيين، ولا تستطيع اتخاذ قرار في هذه المرحلة".





هذا وقرر مجلس العموم البريطاني إرجاء التصويت على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست" إلى يوم الاثنين المقبل، بعد أن أيد النواب بأغلبية 16 صوتا لائحة تدعو إلى عدم التصويت على الاتفاق إلى أن تكتمل الإجراءات المطلوبة للانسحاب.





فيما قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إنه لن يطلب تمديدا من بروكسل، مضيفا أن دول الاتحاد ليست مستعدة لهذا التمديد كذلك.





وأكد جونسون، في وقت سابق، على أنه إذا رفض برلمان بلاده الاتفاق، فإنه يفضل خروجا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة بعد تأجيل "بريكست" مرتين.



