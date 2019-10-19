ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحكومة اللبنانية تجتمع الأحد لبحث الخروج من الأزمة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:34 م
Advertisements
الحكومة اللبنانية تجتمع الأحد لبحث الخروج من الأزمة
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أعلن مجلس الوزراء اللبناني، غدا الأحد، عقد جلسة لمناقشة الخروج من الأزمة التي شكلتها المظاهرات الاحتجاجية منذ الخميس الماضي.

بدوره، قال رئيس لبنان ميشال عون في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه سيكون هناك "حل مطمئن" للأزمة الاقتصادية.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد طالب أمس في كلمة للتعليق على الاحتجاجات بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية التي ألمح إلى أن بعضها (في إشارة لحزب الله) يرفض تمريرها أو طرح بدائل لها.

وواصل المحتجون الاعتصامات والمظاهرات في العديد من المدن رغم كلمة الحريري، الجمعة، التي منح خلالها نفسه والقوى السياسية في البلاد مهلة 72 ساعة للوصول إلى حل للأزمة التي اندلعت مساء الخميس، عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، حيث أشعل القرار الذي سحبته الحكومة شرارة تحركات واسعة، وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة. 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مهلة 72 ساعة رئيس الوزراء سعد الحريري الحكومة اللبنانية الأزمة الأحد اجتماع
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
2
x
17:05
1
الإتفاق
الرائد
0
x
17:10
2
النصر
الوحدة
1
x
19:00
0
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
0
x
17:30
0
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
2
x
20:00
1
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
2
x
16:00
1
برايتون
تشيلسي
1
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
2
x
16:00
1
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
1
واتفورد
كريستال بالاس
0
x
18:30
2
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
1
x
16:00
1
فالنسيا
ريال مايوركا
0
x
21:00
0
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
2
x
18:00
0
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
0
x
20:45
0
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
2
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
1
x
18:30
0
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
2
x
16:00
2
ألميريا

DMCA.com Protection Status