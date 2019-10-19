الحكومة اللبنانية تجتمع الأحد لبحث الخروج من الأزمة

أعلن مجلس الوزراء اللبناني، غدا الأحد، عقد جلسة لمناقشة الخروج من الأزمة التي شكلتها المظاهرات الاحتجاجية منذ الخميس الماضي.

بدوره، قال رئيس لبنان ميشال عون في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه سيكون هناك "حل مطمئن" للأزمة الاقتصادية.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد طالب أمس في كلمة للتعليق على الاحتجاجات بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية التي ألمح إلى أن بعضها (في إشارة لحزب الله) يرفض تمريرها أو طرح بدائل لها.

وواصل المحتجون الاعتصامات والمظاهرات في العديد من المدن رغم كلمة الحريري، الجمعة، التي منح خلالها نفسه والقوى السياسية في البلاد مهلة 72 ساعة للوصول إلى حل للأزمة التي اندلعت مساء الخميس، عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، حيث أشعل القرار الذي سحبته الحكومة شرارة تحركات واسعة، وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة.