أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر beIN المفتوحة هدف بنزيما الآن رابط ماتش الريال NOW REAL

يلاشووت مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإسباني الممتاز، اليوم السبت 19 أكتوبر 2019، YALLA SHOOT.





كورة أونلاين حيث يحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا، مساء اليوم في مباراة من العيار الثقيل، حيث يسعى الميرنجي للعودة إلى صدارة جدول الترتيب بعد فقدانها بشكل مؤقت لبرشلونة غريمه التقليدي، مباراة ريال مديد ضد ريال مايوركا عبر KOORA ONLINE.





وكان برشلونة صعد إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، بعد الفوز على إيبار، اليوم بثلاثية دون رد لحساب نفس الجولة وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، تا بع بث مباشر كورة ستار مباراة ريال مدريد وريال مايوركا ضمن منافسات الجولة التاسعة لليجا KOORA STAR.





موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا بالدوري الإسباني

يستضيف مايوركا نظيره ريال مدريد في مباراة قوية، في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 بتعليق يوسف سيف، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة.





الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، بالجولة التاسعة، حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط، alostora.





ويدخل ريال مدريد المباراة ضد ريال مايوركا، وهو مفتقد لءبرز نجومه على رأسمهم الكرواتي لوكا مودريتش وكروس وجاريث بيل للإصابة، وإيدين هازارد بسبب رزقه بمولوده الرابع، كورة جول مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، بالليجا الإسباني KOORA GOAL.





ويمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، بالجولة التاسعة بموقع الفجر الرياضي بث مباشر ودون تقطيع عبر رابط كورة بلس بالليجا الأسبانية KOORA PLUS.