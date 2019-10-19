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أهداف مباراة بوروسيا دورتموند ومونشنغلادباخ في الدوري الألماني اليوم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:32 م
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أهداف مباراة بوروسيا دورتموند ومونشنغلادباخ في الدوري الألماني اليوم
بوروسيا دورتموند
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محمد مرعي
 
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حقق نادي بوروسيا دورتموند فوز صعب ةغالي على مونشنغلادباخ بنتيجة هدف مقابل لاشئ  ضمن منافسات الدوري الألماني.
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