أهداف مباراة بوروسيا دورتموند ومونشنغلادباخ في الدوري الألماني اليوم
السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:32 م
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محمد مرعي
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حقق نادي بوروسيا دورتموند فوز صعب ةغالي على مونشنغلادباخ بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الدوري الألماني.
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- أهداف مباراة - بوروسيا مونشنغلادباخ 0 × 2 بوروسيا دورتموند
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