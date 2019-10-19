شاهد.. برومو "مصر ضد الإرهاب"

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عرضت قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، برومو بعنوام "مصر.. ضد الإرهاب والعنف"، والذي يتضمن عدد من المشاهد التخريبية التي قام بها عناصر جماعة الإخوان المسلمين.



حيث تضمن الفيديو، مشاهد لمضبوطات اعتصام رابعة، واستخدام عناصر الإخوان للأسلحة النارية ضد قوات الأمن، وحرقهم لمدرعات قوات الأمن، فضلا عن عرض صورا للمصابين والشهداء جراء أحداث عنف جماعة الإخوان.



حيث لم يتوقف عنف الإخوان حتى الآن، فمازلوا يحرضون الشعب المصري لإسقاط دولتهم عبر قنواتهم الإعلامية والتي تبث من قطر وتركيا، ويدعون الأكاذيب، وينشرون فيديوهات مفبركة من أجل إثارة غضب المصريين، ونشر صورة مغايرة للواقع.



وتعمل الدولة جاهدة من خلال مؤسساتها على الرد على ما ينشر على تلك القنوات من شائعات، ونفي ما يصدر عنهم، وتوضيح الحقائق.