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مانشستر سيتي يفوز على كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:26 م
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مانشستر سيتي يفوز على كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
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احمد عصام
 
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حقق مانشستر سيتي فوزا سهلا على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جابريل جيسوس الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 41 من الشوط الأول، قبل أن يعزز ديفد سيلفا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 42 من اللقاء.


ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 5 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة برصيد 24 نقطة.


وسيحل ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلا على فريق مانشستر يونايتد على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر مساء غداً الأحد في إطار منافسات نفس الجولة.


يذكر أن مانشستر سيتي هو بطل النسختين الماضيتين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قياده مدربه الإسباني بيب جوارديولا، حيث حقق الفريق جميع البطولات في انجلترا بالموسم الماضي.
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