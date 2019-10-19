أهداف مباراة نابولي وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي اليوم
السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:23 م
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حقق نادي نابولي فوز غالي على نظيره هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدوري الايطالي.
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