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تعليق أحمد موسى على انتفاضة لبنان: "الشارع بيغلي" (فيديو)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:29 م
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تعليق أحمد موسى على انتفاضة لبنان: الشارع بيغلي (فيديو)
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن دولة لبنان تتعرض لمشكلات ضخمة ولكن الرئيس اللبناني ميشيل عون، صرح أنه خلال ساعات ستحل الأزمة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يقوم باجتماعات مع الكتل السياسية اللبنانية لإلغاء مشروعات القوانين الخاصة بالضرائب.

وأضف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة اللبنانية في اجتماعها الطارئ غدا بعض القرارات التي تصب في مصلحة الشعب، مشيرًا إلى أن لبنان ينتفض ضد الحكومة لترضي الأوضاع الاقتصادية.

وتابع الإعلامي: "الشارع اللبناني يغلي ويحسبون لـ سعد الحريري بالدقيقة"، مشيرًا إلى أن المواطن اللبناني يعيش في ظروف اقتصادية صعبة؛ لم يشهدها من قبل رغم تعرضه لحروب أهلية 15 عاما.
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المزيد عن: مشروع لبنان ينتفض صدي البلد رئيس الوزراء سعد الحريري توك شو انتفاضة لبنان إنتفاضة أحمد موسى
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