سامح عيد: جماعة الإخوان تمارس كذب مُشرعن من منطلق ديني (فيديو)
السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:22 م
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كساب أحمد
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قال سامح عيد، الخبير بشؤون جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمارس كذب مُشرعن من منطلق ديني، ويبرهنون هذا الكذب ببعض الآيات القرآنية، ويتحدثون بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سمح بالكذب في بعض الأحوال.
وتابع الخبير بشؤون جماعات الإسلام السياسي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن بعض فقهاء الإخوان تحدثوا بجواز المكوث في العهد والوعد، والقضاء من خلال صيام 3 أيام أو إطعام بعض الفقراء، معقبًا: "بأي منطق سنصدق أي أخواني وهم يشرعنون الكذب"
ولفت إلى أن تنظيم الإخوان في عهد حسن البناء مؤسسة الجماعة الإرهابية، كان منقسم ما بين تنظيم سري وعلني، ولكن في السبعينات كان التنظيم فقط سريًا، معقبًا: "الإسرة الإخوانية كانت تطالب العضو الإخواني، بعدم التصريح بأي شيء عن الإخوان للأب أو الأخ، أو حتى الأخ في التنظيم".
وتابع الخبير بشؤون جماعات الإسلام السياسي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن بعض فقهاء الإخوان تحدثوا بجواز المكوث في العهد والوعد، والقضاء من خلال صيام 3 أيام أو إطعام بعض الفقراء، معقبًا: "بأي منطق سنصدق أي أخواني وهم يشرعنون الكذب"
ولفت إلى أن تنظيم الإخوان في عهد حسن البناء مؤسسة الجماعة الإرهابية، كان منقسم ما بين تنظيم سري وعلني، ولكن في السبعينات كان التنظيم فقط سريًا، معقبًا: "الإسرة الإخوانية كانت تطالب العضو الإخواني، بعدم التصريح بأي شيء عن الإخوان للأب أو الأخ، أو حتى الأخ في التنظيم".
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