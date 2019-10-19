الإثنين.. جامعة حلوان تستضيف أبطال فيلم الممر

تستضيف كلية الفنون التطبيقية بمقرها بالجيزة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، أبطال فيلم الممر في ندوة عن حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنظيم الندوات التثقيفية التي تساعد على تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعة.





وتتضمن الندوة كلمة للفنان أحمد فلوكس والفنان أحمد رزق والفنان أحمد صلاح حسني والفنان محمود حافظ عن دور السينما في التعريف بدور القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر المجيدة.





تقام فعاليات الندوة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ بمدرج الأستاذ الدكتور حسن حسني بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة، هذا ويقوم على تنظيم الندوة الأستاذة الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



