الإثنين.. جامعة حلوان تستضيف أبطال فيلم الممر
السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:15 م
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اية حمروشي
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تستضيف كلية الفنون التطبيقية بمقرها بالجيزة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، أبطال فيلم الممر في ندوة عن حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنظيم الندوات التثقيفية التي تساعد على تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعة.
وتتضمن الندوة كلمة للفنان أحمد فلوكس والفنان أحمد رزق والفنان أحمد صلاح حسني والفنان محمود حافظ عن دور السينما في التعريف بدور القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر المجيدة.
تقام فعاليات الندوة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ بمدرج الأستاذ الدكتور حسن حسني بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة، هذا ويقوم على تنظيم الندوة الأستاذة الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتدور أحداث الفيلم عن إحدى معارك قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويجسد دوره النجم أحمد عز، ويناقش المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967.
ويعد الفيلم أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ مصر بميزانية تجاوزت الـ 100 مليون جنيه مصري، وقامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية وحقق الفيلم ثانى اعلى ايرادات فى عيد الفطر2019.
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