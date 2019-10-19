أرسنال يستهدف ضم نجم ريال مدريد بشكل نهائي وعقبة وحيده تقف أمام الصفقة





يبذل نادي أرسنال جهود كبيرة الفترة الحالية لضم نجم نادي ريال مدريد بشكل نهائي لصفوف الفريق ولكن هناك عقبة واحده تعطل الصفقة.





أرسنال يرغب في ضم سيبايوس بشكل نهائي





وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي أرسنال يرغب في ضم الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط الفريق والمعار من صفوف نادي ريال مدريد بشكل نهائي.





يذكر أن سيبايوس كان قد انضم لصفوف نادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة ولكن ظهرت رغبة لدى الجانرز في ضمه بشكل نهائي بسبب مستواه الرائع الذي ظهر به.





اجتماع بين بيريز وسيبايوس





وأشارت الصحيفة إلى أنه قد كان هناك اجتماع بين فلورنتينو ببريز رئيس نادي ريال مدريد وسيبايوس الأسبوع الماصي ليخبره اللاعب بأنه يرغب في البقاء مع أرسنال.





عقبة وحيده تقف أمام أرسنال





وكشفت الصحيفة أن هناك عقبة وحيده تقف أمام أرسنال وهي أن نادي ريال مدريد كان قد تعاقد مع سيبايوس مقابل 14 مليون يورو ولن يوافق ببيعه بأقل من أربعة أضعاف هذا المبلغ أي 49 مليون يورو.





وذكرت الصحيفة أن نادي أرسنال غير مستعد لدفع هذا المبلغ ولكنهم مقتنعين أن مبلغ 35 مليون يورو سيكون مقنع لريال مدريد للتخلي عن اللاعب.





مشاركات سيبايوس مع أرسنال





وقد شارك داني سيبايوس في 13 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.



