ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أرسنال يستهدف ضم نجم ريال مدريد بشكل نهائي وعقبة وحيده تقف أمام الصفقة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:15 م
Advertisements
أرسنال يستهدف ضم نجم ريال مدريد بشكل نهائي وعقبة وحيده تقف أمام الصفقة
Advertisements
طباعة
حسام مجدي
 
Advertisements

يبذل نادي أرسنال جهود كبيرة الفترة الحالية لضم نجم نادي ريال مدريد بشكل نهائي لصفوف الفريق ولكن هناك عقبة واحده تعطل الصفقة.

أرسنال يرغب في ضم سيبايوس بشكل نهائي

وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي أرسنال يرغب في ضم الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط الفريق والمعار من صفوف نادي ريال مدريد بشكل نهائي.

يذكر أن سيبايوس كان قد انضم لصفوف نادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة ولكن ظهرت رغبة لدى الجانرز في ضمه بشكل نهائي بسبب مستواه الرائع الذي ظهر به.

اجتماع بين بيريز وسيبايوس

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد كان هناك اجتماع بين فلورنتينو ببريز رئيس نادي ريال مدريد وسيبايوس الأسبوع الماصي ليخبره اللاعب بأنه يرغب في البقاء مع أرسنال.

عقبة وحيده تقف أمام أرسنال

وكشفت الصحيفة أن هناك عقبة وحيده تقف أمام أرسنال وهي أن نادي ريال مدريد كان قد تعاقد مع سيبايوس مقابل 14 مليون يورو ولن يوافق ببيعه بأقل من أربعة أضعاف هذا المبلغ أي 49 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن نادي أرسنال غير مستعد لدفع هذا المبلغ ولكنهم مقتنعين أن مبلغ 35 مليون يورو سيكون مقنع لريال مدريد للتخلي عن اللاعب.

مشاركات سيبايوس مع أرسنال

وقد شارك داني سيبايوس في 13 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
0
x
17:05
0
الإتفاق
الرائد
0
x
17:10
0
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
0
x
17:30
0
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
0
x
16:00
1
برايتون
تشيلسي
0
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
0
x
16:00
1
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
0
x
16:00
1
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
برشلونة
أتلتيكو مدريد
1
x
16:00
0
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
0
x
16:00
0
ألميريا

DMCA.com Protection Status