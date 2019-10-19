يلا شووت STREAM: بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر رابط ماتش الزمالك COOL KORA كورة جول الزمالك جودات متعددة

يستضيف ملعب السلام اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري مباراة قوية بين الزمالك والمقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري، بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال الموسم الجديد 2019_2020 لأجل غير مسمي والذي كان مقرر لها اليوم ولكن تم إستبدال اللقاء بمواجهة الزمالك لفريق المقاولون العرب، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL.

KOORA LIVE موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري

يقام لقاء الزمالك والمقاولون العرب علي ملعب السلام في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب KOORA STAR.

KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

يقام لقاء الزمالك والمقاولون العرب علي ملعب السلام في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، ويذاع اللقاء عبر قناتي ON SPORT HD و TIME SPORT HD.

ويسعي الزمالك تحت قيادة ميتشو سريدوفيتش المدير الفني للفريق لإستعادة نغمة الإنتصارات بعد التعادل خلال النباراة السابقه أمام أف سي مصر بهدف لكل فريق، ويملك نادي الزمالك 7 نقاط من 3 مباريات قد فاز علي الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وتعادل أمام أف سي مصر، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA LIVE.

YALLA SHOOT بينما يسعي عماد النحاس المدير الفنى لنادي المقاولون العرب لتحقيق مفاجئة كبري بالفوز أو التعادل مع الزمالك، خاصة وأن الذئاب تقدم أداء مميز هلال بطولة الدوري هكا الموسم وتمتلك 7 نقاط من ثلاث مباريات، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر KOORA STAR