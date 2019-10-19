يلا شووت STREAM: بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر رابط ماتش الزمالك COOL KORA كورة جول الزمالك جودات متعددة
يستضيف ملعب السلام
اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري مباراة قوية بين الزمالك والمقاولون العرب ضمن
مباريات الدوري المصري، بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال الموسم الجديد
2019_2020 لأجل غير مسمي والذي كان مقرر لها اليوم ولكن تم إستبدال اللقاء بمواجهة
الزمالك لفريق المقاولون العرب، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر
وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL.
KOORA LIVE موعد
مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري
يقام لقاء الزمالك
والمقاولون العرب علي ملعب السلام في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه
مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش،
ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب KOORA STAR.
KOORA ONLINE القنوات
الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب
يقام لقاء الزمالك
والمقاولون العرب علي ملعب السلام في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه
مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش،
ويذاع اللقاء عبر قناتي ON SPORT HD و TIME SPORT
HD.
ويسعي الزمالك
تحت قيادة ميتشو سريدوفيتش المدير الفني للفريق لإستعادة نغمة الإنتصارات بعد التعادل
خلال النباراة السابقه أمام أف سي مصر بهدف لكل فريق، ويملك نادي الزمالك 7 نقاط من
3 مباريات قد فاز علي الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وتعادل أمام أف سي مصر، ويمكنكم
متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة
KOORA
LIVE.
YALLA SHOOT بينما
يسعي عماد النحاس المدير الفنى لنادي المقاولون العرب لتحقيق مفاجئة كبري بالفوز أو
التعادل مع الزمالك، خاصة وأن الذئاب تقدم أداء مميز هلال بطولة الدوري هكا الموسم
وتمتلك 7 نقاط من ثلاث مباريات، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة
الزمالك والمقاولون العرب عبر KOORA STAR