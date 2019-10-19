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الجبير يبحث مع السفير الإماراتي تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:02 م
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الجبير يبحث مع السفير الإماراتي تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا
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الفجر السعودي
 
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما استقبل الجبير، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية تشاي جيوان، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كذلك المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي شهر أغسطس وحده، بلغ حجم التجارة بين الصين والسعودية 6.8 مليار دولار، بما فيه 4.8 مليار دولار لواردات الصين من السعودية، و2.0 مليار دولار أمريكي لصادراتها إلى السعودية.

 

وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل الصين المرتبة الأولى من بين أكبر 10 دول مستوردة من السعودية، وتمثل نسبة ما تستورده الصين من السعودية 12.1% من إجمالي صادرات المملكة لدول العالم.

 

وفي شهر مايو، بلغ حجم التجارة بين الصين والسعودية 5.7 مليار دولار بما فيه 3.6 مليار دولار لواردات الصين من السعودية، و2.1 مليار دولار لصادراتها إلى السعودية.

 

وسجل حجم التجارة بين البلدين قفزة خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلا 17.5 مليار دولار بزيادة 27% على أساس سنوي.

 

وارتفع حجم التجارة بين الصين والسعودية إلى 63.3 مليار دولار في عام 2018 بزيادة 26.3% على أساس سنوي.


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