أزمة اقتصادية تقرب نجم مانشستر يونايتد من ريال مدريد





اقترب نجم مانستر يونايتد الإنجليزي من الانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال الميركاتو الصيفي المقبل .





مانشستر يونايتد يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة





وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن مانشستر يونايتد بدأ يتعرض لعدة أزمات اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما كان النادي الإنجليزي هو الأغني في العالم خلال تسعينات القرن الماضي، حيث كان نموذجًا خياليًا للعمل التجاري والتسويقي، وهو السببت الذي دومًا ما كان تزداد من خلاله موارد النادي المادية .





وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن نجاح مانشستر يونايتد على المستوى التجاري والتسويقي جعله الأغنى في العالم خلال الفترة الماضية، متفوقًا على العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، رغم تفوقهما رياضيًا .





أزمة جديدة في مانشستر يونايتد تعجل برحيل بوجبا





وكشفت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن هناك أزمة اقتصادية ستضرب مانشستر يونايدت خلال الفترة الراهنة، وذلك بعدما قررت العديد من العلامات التجارية والرعاة وعلى رأسهم أديداس الراعي الرسمي للفريق تقليل نسبة الفوائد المادية التي يحصل عليها النادي، بعدما أصبح الفريق خارج بطولة دوري أبطال أوروبا، ليكون من المتوقع خسارة نحو 10% من الإيرادات المادية خلال الموسم الحالي .





وأنهت، أنه في ظل هذا السيناريو، يقترب مانشستر يونايتد من الرضوخ أمام ريال مدريد ورفع الراية البيضاء أمام رحيل الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، وبسعر أقل عن الموسم الماضي .



