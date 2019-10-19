مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب
السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:06 م
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رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو تشكيل الابيض لمباراة اليوم أمام المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.
وجاء التشكيل كالتالي :
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.
خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، محمد اوناجم، يوسف أوباما.
خط الهجوم : مصطفى محمد.
ويأتي على مقاعد البدلاء : محمد صبحي - مصطفي فتحي - خالد بو طيب - محمد عبد السلام - حازم امام - امام عاشور - اشرف بن شرقي.
ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد ٧ نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة بهدف نظيف، والتعادل أمام فريق مصر ١/١.
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