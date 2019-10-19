موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك، يواجه الفارس الأبيض غريمه فريق المقاولون العرب، اليوم السبت، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020.





موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم فى الدوري:- ستُقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري، اليوم السبت، فى تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم والمقاولون العرب:- ويتُذاع مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر قناتى تايم سبورتي و أون سبورتس الرياضية.

حكم مباراة الزمالك والمقاولون اليوم:- سيُدير محمود البنا مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ويعاونه كلًا من سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكما رابعا.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراته أمام المقاولون العرب اليوم، بعد التعادل الأخير الذي حققه الأبيض أمام نادى مصر، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، بهدف لكل فريق، والذى تسبب فى إهدار أول نقطتين للأبيض فى مسابقة الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة، فيما تساوى معه المقاولون فى الرصيد من النقاط، إلا أن الذئاب يسبقه فى الترتيب حيث أحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف، حيث أحرز 4 أهداف فيما أكتفى الأبيض بإحراز 3 أهداف فقط.





جدير بالذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أجرت تعديلات بتقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون اليوم السبت بدلاً من مباراة القمة التى تم تأجيلها لأسباب أمنية



