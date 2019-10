يلا شوت TIME مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر YALLA GOAL رابط يوتيوب أون سبورت ماتش الزمالك ON SPORTS Channel

تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون اليوم السبت 19 أكتوبر 2019 في الثامنة مساءً على استاد السلام في الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة الزمالك ضد المقاولون اليوم في الدوري المصري، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري في يوم السبت عبر شبكات قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري، حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد المقاولون على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

تعادل الزمالك في مباراته الأخيرة أمام إف سي مصر في الدوري إيجابياً بهدفٍ لكل منهما ليتنازل الفارس الأبيض بذلك عن الصدارة لصالح الأهلي الذي أصبح رصيده 9 نقاط بعد الفوز على أسوان بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف أما الفارس الأبيض فأصبح في المركز الرابع برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات متفوقاً على الاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس بنقطةٍ واحدةٍ فقط.

يقدم المقاولون العرب بداية جيدة هذا الموسمٍ إلى حد ما حتى الآن، حيث خاض ابناء عثمان أحمد عثمان ثلاث مباريات تمكنوا فيها من حصد 7 نقاط بعد تحقيق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في مباراة واحدة ليحتل بذلك المركز الثالث بفارق الأهدف عن أبناء ميت عقبة.

