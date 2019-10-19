رابط ON SPORTS مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك NOW

شاهد بث مباشر KORA LIVE لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، حيث تقام المباراة مساء اليوم السبت الموافق 19 – 10 – 2019، علي استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020، شاهد لايف مباريات الايجيبشن ليج علي KORA4GOAL.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون KORA STAR اليوم السبت:

تابع لايف مباريات الدوري المصري KORA4HD بث مباشر اليوم السبت، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين الزمالك والمقاولون العرب على استاد "السلام" في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، حيث يتطلع الفارس الأبيض لتحقيق الفوز علي ذئاب الجبل، وحصد الثلاث نقاط من أجل اقتناص صدارة الدوري من غريمه التقليدي الأهلي.

أزمة تأجيل القمة وتقديم لقاء الزمالك والمقاولون COOL KORA:

كورة أونلاين KORA ONLINE الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن تقديم لقاء الزمالك والمقاولون العرب ليقام اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر لعام 2019، وذلك بعد تأجيل لقاء القمة بين الزمالك والأهلي والذي كان مقررًا إقامته في نفس الموعد لدواعي أمنية، تابع لايف مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب KORA MATCH.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب YALLA LIVE:

بث مباشر YALLA SHOOT PLUS، يمكنكم متابعة البث التلفزيوني لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في تمام الثامنة مساءًا عبر فضائية أون سبورت ON SPORT علي تردد 10853، وقناة تايم سبورت TIME SPORT، كما ستكون المباراة متاحة عبر قناة نايل سبورت NILE SPORT علي التردد الأرضي والفضائي، وتستطيعون متابعة بث مباشر KORA2DAY لمباراة الزمالك اليوم على روابط البث المتوفرة عبر موقعنا الفجر الرياضي.