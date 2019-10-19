أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني اليوم
السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:02 م
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محمد مرعي
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انتهت مباراة اتليتكو مدريد وفالنسيا بالتعادل الايجابي بين الفريقين هدف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدوري الاسباني.
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